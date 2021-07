Magazine Veja quatro filmes de ação de tirar o fôlego com Jason Statham Conhecido por seus trabalhos em sucessos como Os Mercenários, Carga Explosiva e Velozes e Furiosos, o ator britânico que se tornou sinônimo do gênero completa hoje 54 anos.

