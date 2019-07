Magazine Veja quais são os principais personagens da nova novela das 19h da TV Globo

Rodada, majoritariamente, em Bonsucesso (bairro do Rio de Janeiro, mas que poderia estar em qualquer lugar, com trânsito intenso, correria frenética dos moradores e comércio pulsante), a trama de Bom Sucesso também teve cenas gravadas em famosos cenários cariocas, como a Marquês de Sapucaí, a Praça da Apoteose, a Estação Central do Brasil e em Búzios, na região dos Lago...