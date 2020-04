DIMINUI O ESTRESSE DA PRESSÃO DIÁRIA

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, buscar o silêncio particular ajuda a diminuir o estresse do cotidiano e a ansiedade.

AUMENTO DA CRIATIVIDADE

Com as práticas, a cabeça fica mais leve para repensar ideias para a casa, o trabalho, a família. A criatividade toma conta de lugares antes ocupados por ansiedade e procrastinação.

QUALIDADE DO SONO

A meditação também ajuda a controlar o sono, inibe a insônia e traz uma noite mais leve e saudável para o corpo.

CONTRIBUI PARA AS TAREFAS COTIDIANAS

O trabalho fica menos pesado, os hábitos cotidianos são levados e feitos de forma mais leve, a tranquilidade toma conta de todo o dia.

MELHORA A FUNÇÃO IMUNOLÓGICA

Reflexo do corpo, a mente precisa funcionar bem para que todo o organismo possa trabalhar suas funções específicas. A meditação auxilia na performance e melhora a função imunológica.