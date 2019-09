Magazine Veja quais são as principais atrações culturais da semana Festival BB Seguros de Blues e Jazz Band e show de humor com Whindersson Nunes são destaques da programação

A temporada é boa para quem curte blues e jazz. Goiânia foi uma das capitais escolhidas para receber o Festival BB Seguros de Blues e Jazz Band. E o melhor: a entrada é franca. O bluesman Lil Jimmy Reed, Hermeto Pascoal e Pepeu Gomes são algumas das atrações do evento, que será realizado sábado, no Parque Marcos Veiga Jardim. Já o fãs do humor têm encontro marcado...