Magazine Veja personagens marcantes de Tarcísio Meira na televisão Um dos maiores galãs da história da TV brasileira, Tarcísio Meira morreu aos 85 anos por complicações de Covid

Se existiu um rosto no fim do século 20 que melhor representou o papel do galã na TV brasileira foi o de Tarcísio Meira. O ator morreu aos 85 anos, nesta quinta-feira, devido às complicações decorrentes da Covid-19, mas deixou dezenas de personagens marcantes. O ator paulistano passou pela TV interpretando homens viris, inteligentes e, com frequênci...