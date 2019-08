Magazine Veja os resumos de Malhação, Órfãos da Terra, Bom Sucesso e A Dona do Pedaço desta segunda (26)

Malhação Rita interrompe a conversa entre Max e Serginho. Raíssa se preocupa com Nanda e se afasta de Camelo. Marco trata Carla com hostilidade, e os dois acabam discutindo. Camelo surpreende Raíssa com uma declaração de amor. Max se desculpa com Rita. Karina se insinua para Madureira, que a esconde em um armário quando Carla se aproxima. Thiago pensa em segui...