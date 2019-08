MALHAÇÃO - TODA FORMA DE AMAR

Filipe estranha o comportamento de Rita. Carla se sensibiliza com os questionamentos de Marco. Lígia fala com Tainá sobre seu amor por Nina. Tadeu consegue enganar Cida. Marco beija Carla, que repreende o major e afirma que ama Madureira. Madureira confessa a Neide que está inseguro quanto a seu casamento com Carla. Marco se incomoda com o novo cachorro de Anjinha. Max arma para que Guga encontre Camila, uma jovem da faculdade. Tainá conhece Nina. Regina e Guga confrontam Max por sua armação envolvendo Camila. Thiago comenta com Raíssa que Tadeu é secretamente apaixonado por Rita. Cida diz a Tadeu que terá de contar a Joaquim sobre o sumiço do cachorro. Tadeu leva Nina ao encontro de Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA

Dalila nega a acusação de Almeidinha e deixa a delegacia. Gabriel manda Fernando fugir da cidade. Jean observa Teresa ir embora. Almeidinha convence Cristiano a revelar o paradeiro do biomédico Fernando. Dalila lamenta a morte de Paul. Valéria descobre as senhas de Norberto, e Gabriel comemora. Benjamin se aconselha com Cibele. Hussein convida Helena para sair. Benjamin é frio com Letícia, que desconfia. Jean lamenta a partida de Teresa para Europa. Elias discute com Helena por causa de Hussein. Latifa fica nervosa com a marcação de sua entrevista com o Rabino. Helena termina seu romance com Elias, que vai atrás de Missade. Almeidinha interroga Fernando.

BOM SUCESSO

Alberto conta a Silvana que foi Paloma quem o convenceu a publicar as memórias da atriz. Thaíssa sugere que Jeff transforme Evelyn em uma de suas personagens. Alice conta a Paloma que viu Ramon e Francisca juntos. Diogo troca as pílulas anticoncepcionais de Nana. Silvana finge um romance com Pablo para as pessoas pensarem que foi ela quem desistiu de Marcos. Diogo conta a Alberto que Paloma e Marcos já se conheciam. Alberto flagra Paloma e Marcos conversando, e deduz que eles são amantes.

A DONA DO PEDAÇO

Amadeu informa a Maria que Régis está fora de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a ausência de Jô. Por influência de Agno, Adriano contrata Leandro. Chiclete se revolta ao ver a falsa notícia insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Lucco. Antero passa mal e Marlene o socorre. Leandro pega, por engano, um documento guardado por Antero. Fabiana exige que Agno e Otávio lhe comprem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com Régis. Téo revela tudo o que sabe sobre Jô para Maria da Paz. Amadeu consegue libertar Maria. Jô revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. Vivi comenta com Fabiana sobre os mistérios de Chiclete. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.