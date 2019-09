Malhação: Toda Forma de Amar

Rita confessa que gosta de Filipe, mas afirma que prefere se manter afastada do rapaz. Raíssa, Nanda e suas famílias chegam aos estúdios do concurso Vai no Gás. Lígia anuncia que é possível descobrir a paternidade do bebê de Meg antes mesmo de a criança nascer, mas a menina se recusa. Raíssa tem uma crise de ansiedade e despista Camelo no estúdio. Meg revela a Lígia sobre a sexualidade de Guga. Carla, Thiago e Camelo procuram por Raíssa. Nanda inicia sua apresentação no concurso. Carla encontra Raíssa e incentiva a filha a se apresentar. Raíssa entra no palco e fica paralisada de medo

Órfãos da Terra

Almeidinha e Tomás invadem o quarto de Dalila. A vilã foge dos policiais com a ajuda de seu motorista. Valéria e Camila chegam ao Brasil. Almeidinha tem uma ideia para prender Dalila e comunica a Laila e Jamil. Camila visita a família e esclarece para todos sua relação com Valéria. Jamil, Laila e Almeidinha pedem a ajuda de Bruno no plano para prender Dalila. Valéria propõe acordo com Norberto para conseguir o divórcio. Abner e Latifa voltam para casa. Laila declara seu amor por Bruno nas redes sociais e anuncia sua suposta união. Dalila fica intrigada com a notícia sobre o novo casal. Chega o dia do falso casamento de Bruno e Laila. Dalila aparece para a cerimônia disfarçada. Dalila tenta fugir, mas é cercada por Almeidinha e Tomás.

Bom Sucesso

Marcos decide assistir ao desfile ao lado de Paloma. Paloma se prontifica a costurar um vestido de Sambrini que será usado por Dani Lieb Dich no lugar da costureira que passou mal. Sambrini parabeniza o trabalho de Paloma. Luan se inscreve no concurso de poesia, encorajado por Alice. Eugênia percebe que Vicente gosta de Gabriela. Paloma e Marcos conseguem escapar de um assalto. Gabriela confessa a Alice que não para de pensar em Vicente. Marcos leva Paloma em casa, e Ramon os flagra. Ramon cobra uma explicação de Paloma, e Marcos tenta defender a costureira.

A Dona do Pedaço

Camilo promete ajudar Maria da Paz a localizar suas sobrinhas. Leandro jura vingança contra Fabiana. Evelina pede que Maria da Paz não comente com Camilo sobre o passado de Chiclete. Evelina e Antero se declaram uma para o outro. A pedido de Régis, Téo oferece ajuda financeira a Maria. Kim engana Márcio e fica com Paixão. Agno garante a Rock que fará Jô perder seu dinheiro. Rock não aceita uma nova luta arranjada por Chico. Leandro ameaça Fabiana. Agno promete que fará Jô ganhar muito dinheiro.