Magazine Veja o resumo das novelas desta segunda-feira, 9 de setembro

Malhação: Toda Forma de Amar Com o apoio de Camelo, Carla e Thiago, Raíssa consegue cantar e sua apresentação é um sucesso. Lígia, Joaquim e Filipe tentam convencer Meg de que Beto voltará a si e a apoiará. Karina insinua a Milena que Jaqueline e Daniel são muito próximos um do outro. Nanda pensa numa estratégia para reconquistar Camelo. Montenegro e Sophia come...