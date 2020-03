Magazine Veja o resumo das novelas desta quinta-feira, 5 de março de 2020

Malhação: Toda Forma de Amar Rui confidencia a Filipe que sabe quem pode ter sequestrado Rita. Filipe é rude com Leila, que afirma não ter a ver com o sumiço de Rita. Nanda aconselha Andressa sobre Henrique. Diana ouve quando Marquinhos confessa que não acredita em sua campanha de abstinência sexual. Lígia desabafa com César sobre Joaquim. Diana repreende o com...