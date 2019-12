Magazine Veja fotos da decoração de Natal da Casa Branca As imagens foram publicadas pelo flickr oficial do local

A Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, ganhou uma decoração especial para o Natal, comemorado na próxima quarta-feira (25). As imagens foram publicadas pelo flickr oficial do local. Localizada em Washington (D.C.), a Casa Branca foi projetada pelo arquiteto James Hoban e construída em 1792. Também abriga o principal escrit...