Magazine Veja foto da ‘briga’ entre ratos, que ganhou prêmio no Reino Unido Fotógrafo conta que os animais lutavam por migalhas de comida e o embate durou um segundo antes do vencedor fugir com o objeto da luta

O fotógrafo Sam Rowley registrou em uma foto o momento em que dois ratos parecem estar brigando. A imagem, de grande repercussão, ganhou a competição Wilde Photografer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano), realizada no Museu de História Natural do Reino Unido. A fotografia, que recebeu o título “Briga na Estação”, foi uma das 24 escolhidas entre 48 mil ...