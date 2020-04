Se na casa de Pedro Teles o ambiente foi propício desde o início, com poucas pessoas, adaptação rápida e sem muito estresse, na da professora universitária Francielle Felipe, 38, a situação foi quase oposta. “As duas primeiras semanas foram muito difíceis. Eu e meu marido começamos o home office juntos, com duas crianças, dentro de um apartamento pequeno”, conta. A rotina de Francielle exige que ela dê aulas de forma on-line, de segunda a quinta, pela manhã e à noite.

A solução que encontrou foi se mudar, temporariamente, para a chácara dos pais. Instalaram internet no local e estão morando ela, o marido, os filhos, os pais e a avó dela. “Além de termos mais conforto, com mais espaço, diminuímos a preocupação com os três idosos e ainda ganhamos força para ajudar com as crianças”, revela. Apesar de alguns pontos já estarem ajustados no seu “roça office”, como brinca, ela ainda define a nova rotina como caótica. “Dou aula nos mesmos horários do sistema presencial, e a aparição de pelo menos uma das crianças na aula é quase certa”, conta ela, mãe de menino de 2 anos e uma menina de 5.

Além das adaptações com o trabalho, ela e a família estão lidando com a nova rotina das crianças. “Nos primeiros dias, a minha filha ficou ansiosa, acordando durante a noite. Ela também teve preocupações com relação à escola, seus amigos”, conta. Com as atividades escolares só em casa, o acompanhamento acabou sobrecarregando os pais. “Há duas semanas, começaram os encontros on-line com a professora e ajudou bastante. Agora ela consegue tirar dúvidas diretamente com ela, conversar com os colegas.”

Perceber o que precisa se adaptar em cada rotina e o que pode atrapalhar a produção de cada pessoa é fundamental, segundo a psicóloga Camila Alves Isaac. “Cada um é cada um. É importante perceber o que empaca nossa produção. Mas, além de um planejamento, fazer atividades prazerosas também é necessário.” Esse momento de finalizar o horário de trabalho ajuda, inclusive a manter a produtividade.

Para Francielle, manter as práticas de meditação e ioga na mesma frequência da rotina anterior foi fundamental. “Faço três vezes por semana”, revela. “É o momento em que consigo respirar, fazer algo que gosto e me preparar para depois.”

A psicóloga explica que o momento de incertezas que todos estão vivenciando acaba provocando quadros ansiosos. A cobrança constante pela produtividade e a comparação com o outro se incluem nesse cenário. “Se você está se sentindo improdutivo e ansioso, não está sozinho nessa”, diz. Colocar no planejamento os momentos de lazer pode tirar um pouco da carga em se adaptar. “Você já está o tempo todo em casa. Depois do trabalho, para onde ‘fugir’? Em algum momento tem de se divertir.” A psicóloga atenta para a influência redes sociais: podem ser aliadas, mas podem prejudicar. Existem cursos, aulas, formas de se tornar produtivos no isolamento. “Muita gente postando sobre os diversos cursos que têm feito, acaba criando uma cobrança de que você também deveria estar super ativo. Não é necessário se sobrecarregar mentalmente ainda mais”, pondera.