INGREDIENTES

Massa

3 tabletes de fermento biológico (45 g)

1 xícara (chá) de leite integral morno

1/2 xícara (chá) de manteiga derretida

2 colheres (sopa) de açúcar

2 ovos Meia colher (chá) de tempero para aves, peixes, legumes e saladas

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 1/2 xícara (chá) de queijo mozarela ralado 1 gema para pincelar

Recheio

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola picada

5 tomates maduros picados

300 g salsicha em rodelas

1 colher (chá) de tempero para aves, peixes, legumes e saladas

MODO DE PREPARO

Massa

1) Em uma tigela, dissolva o fermento no leite, junte a manteiga, o açúcar, os ovos e o tempero pronto. Misture bem.

2) Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até soltar das mãos. Cubra e deixe descansar até dobrar de volume.

Recheio

1) Em uma panela média, aqueça o óleo e doure a cebola.

2) Junte os tomates, a salsicha, meia xícara (chá) de água, o tempero pronto e deixe cozinhar, em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 10 minutos. Reserve.

3) Abra a massa com um rolo e divida em duas partes iguais.

FINALIZAÇÃO

Forre o fundo de uma forma média com uma das partes, coloque o recheio e polvilhe a mussarela. Cubra com o restante da massa, fechando as laterais. Pincele com a gema e leve ao forno médio-alto (200°C), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar.