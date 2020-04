Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a encenação de Goiânia da Paixão de Cristo será transmitida pela internet. Nesta sexta-feira, às 18h, a reprise da gravação de 2019 será levada para o canal do YouTube do padre Marcos Rogério e pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

O padre Marcos iniciará a live falando da importância dos momentos que temos vivido para depois ser reprisada a encenação. Na ocasião será disponibilizado um QR Code para que as pessoas possam fazer doações.

No mesmo dia da transmissão será colocada no estacionamento da Paróquia Nossa Senhora da Assunção uma grande cruz “para que as pessoas possam passar de carro e venerá-la como um gesto de amor, lembrando o sofrimento de Jesus por nós”, informou a organização.

No sábado (11), a Cruz permanecerá no estacionamento, mas com o Cristo Ressuscitado. E no domingo, dia 12, após a celebração da Santa Missa, serão distribuídas rosas para quem passar pelo local de carro.

Confira a programação completa:

08/04: Quarta Feira – Procissão do Encontro logo após Celebração Penitencial às 19h30

09/04: Quinta Feira- Santa Ceia do Senhor às 19h30

10/04: Sexta Feira Santa- Adoração da Cruz às 15h e 18h Paixão de Cristo On-Line

11/04: Sábado santo - 19h vigília Pascal

12/04: Domingo - Missa Pascal às 08h e distribuição das Rosas e às 19h30 Missa Pascal