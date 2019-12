Magazine Veja como as populares figurinhas substituem a palavra escrita e se popularizam nas redes Popularizadas pelo WhatsApp no Brasil em 2019, após o boom no menos notório Telegram, as figurinhas inundam as conversas no aplicativo

Nas conversas do WhatsApp, no bate-papo do Facebook ou no privado do Instagram quase sempre uma imagem pode valer mais do que mil palavras. Quem é que não resiste a mandar uma figurinha bem-humorada ou quebrar o gelo com um emoji fofo numa prosa embaraçosa? Os recursos visuais possibilitam outro caminho para a comunicação pessoal.Popularizadas pelo WhatsApp ...