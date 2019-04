Magazine Veja as principais opções culturais para se divertir nesta semana

Terça-feira (23) Música no Câmpus A banda BaianaSystem faz show de abertura da temporada 2019 do projeto Música no Câmpus, às 20h30, no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia. Formada por Russo Passapusso (voz), Roberto Barreto (guitarra) e Seko Bass (baixo), o grupo traz pela primeira vez a Goiânia o show da turnê...