Magazine Veja as principais opções culturais para se divertir nesta semana Comédias com a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo e com a atriz Cida Mendes, a Concessa, são destaques desta semana em Goiânia

A semana está boa para quem gosta de rir no teatro. A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, presença constante nos palcos da cidade, volta a Goiânia para apresentar, no sábado, o espetáculo Tormentas da Paixão, comédia que tira sarro das novelas mexicanas. Quem também está de volta é Concessa, personagem da atriz Cida Mendes, protagonista da comédia Defeito Es...