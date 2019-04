Magazine Veja algumas das vantagens do milho e sua relação cultural com Goiás

É gostoso e faz bem A paixão pelo milho ganha eco quando se leva em conta o alto valor nutricional do cereal, rico em fibras, minerais e vitaminas A, B1 e C. “Mas é preciso cautela ao consumir o grão. Por se tratar de uma boa fonte de energia, sempre que o milho verde cozido ou seus derivados, como o angu e a polenta, aparecerem no prato, a indicação é que...