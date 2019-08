Magazine Veja a programação de cinema da Grande Goiânia entre 8 e 14 de agosto

Estreias Histórias Assustadoras para Contar no Escuro (Scary Stories to Tell in the Dark) – EUA, 2019. Direção de André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush. Terror, 1h51. 14 anos. Legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 17h e 22h. Buriti 6, dubl., às 19h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às...