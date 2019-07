Magazine Veja a programação de cinema da Grande Goiânia entre 4 e 10 de julho

Estreias Homem-Aranha: Longe de Casa (Spider-Man: Far From Home) – EUA, 2019. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Aventura, 2h10. 10 anos. Legendado e dublado. Buriti 2, 3D, dubl., às 15h, 17h40 e 20h20. Buriti 5, dubl., às 13h45, 16h20, 19h e 21h40. Buriti 6, às 14h45. Cine Ritz 1...