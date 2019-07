Magazine Veja a programação de cinema da Grande Goiânia entre 25 e 31 de julho

Estreias As Rainhas da Torcida (Poms) – EUA e Reino Unido, 2019. Direção de Zara Hayes. Com Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier. Comédia, 1h31. 12 anos. Legendado. Lumière Banana 5, às 14h30 e 19h. Diagnosticada com câncer terminal, a solitária Martha decide se livrar de todos os seus pertences pessoais e se mudar para uma c...