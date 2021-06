Séries, documentário e clássicos da dramaturgia brasileira e turca são algumas das estreias de julho no Globoplay. As expectativas para as emoções finais da quarta temporada da série exclusiva The Good Doctor foram atualizadas. Os oito episódios restantes mostram a rotina incansável do doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) e dos outros profissionais de saúde do Hospital San Jose St. Bonaventure, onde os personagens seguem lidando com seus dilemas pessoais e desafios profissionais.

A terceira temporada de Manifest – O Mistério do Voo 828 também estreia com exclusividade no Globoplay com drama, ação e muitas revelações chocantes. Enquanto a família Stone – Bem (Joshua Dallas), Grace (Athena Karkanis), Michaela (Melissa Roxburgh), Olive (Luna Blaise) e Cal (Jack Messina) - se esforça para manter seus amigos seguros e fazer seus inimigos acreditarem no inacreditável, novos desafios vão testar sua confiança uns nos outros e nos chamados. Ficar juntos é mais importante do que nunca porque não importa o que aconteça, está tudo conectado.

Um romance adolescente de grande sucesso nos anos 2000 chega ao catálogo. As quatro temporadas da série norte-americana O.C: Um Estranho no Paraíso estreiam na plataforma e prometem intrigas e reviravoltas, além de reflexões que passam por temas como drogas, sexualidade e discriminação. Criada por Josh Schwartz, a trama conta a história de Ryan Atwood (Ben McKenzie), um adolescente problemático que, após se envolver em confusões e ser expulso de casa, passa a viver com seus pais adotivos na cidade paradisíaca de Newport Beach, em Orange County, na Califórnia.

O tremendão também ganha destaque especial em julho. Pioneiro do rock brasileiro e ícone da Jovem Guarda, Erasmo Carlos comemora seus 80 anos com a estreia do documentário original Erasmo 80, que revela imagens inéditas da turma da Tijuca, a Jovem Guarda, o sucesso internacional, a amizade com o rei Roberto Carlos e sua poderosa influência de comportamento, moda e atitude ao longo das décadas. A produção do doc é da equipe do programa Conversa com Bial, da TV Globo, mesmo núcleo responsável pelas séries Em Nome de Deus e Arnaldo Sessenta, também disponíveis na plataforma de streaming.

Novelas

As obras que chegam ao catálogo, integrando o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia, são Malhação de 1995 e Hilda Furacão. Em abril de 95, a primeira temporada de Malhação chegava à TV Globo para tratar de questões do universo jovem, como vida sexual, relacionamento com família e amigos, além das dúvidas em relação ao futuro profissional. Tendo a academia como ponto em comum da vida dos personagens, a história marcou gerações e revelou grandes talentos, como Carolina Dieckmann (Juli), Fernanda Rodrigues (Luiza), André Marques (Mocotó), Cláudio Heinrich (Dado), Danton Mello (Héricles), entre outros.

Ainda na década de 90, outro grande sucesso marcou a história da televisão brasileira. Dirigida por Wolf Maya, a minissérie Hilda Furacão se passa em Belo Horizonte e traz a vida da socialite Hilda Gualtieri Müller (Ana Paula Arósio), que escandaliza a sociedade mineira dos anos de 1950 ao se transformar em meretriz após desistir do seu casamento com Juca (Pedro Brício). O romance proibido entre Hilda e o frei Malthus (Rodrigo Santoro) começa a partir do momento em que o futuro sacerdote encontra o sapato da jovem, passando a ser assediado por Hilda e, ao mesmo tempo, lutando para resistir às investidas da moça.

Duas tramas turcas também estreiam no Globoplay neste mês. A novela Fatmagul conta a história de uma moça de mesmo nome que vive em um povoado humilde na Turquia com seu irmão Rahmi e a esposa dele, Mukaddes. De casamento marcado com seu amor de infância, o pescador Mustafa, a jovem vê sua vida tomar novos rumos após ser vítima de uma tragédia. Já em New Life: Uma Nova Vida, os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela, passando a protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido.