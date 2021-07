Magazine Veja 7 dicas para começar a cultivar plantas em casa O paisagista Pedro Marzagão separou algumas dicas para quem deseja iniciar o cultivo de plantas em casa ou apartamento

1 - Tenha em mente que planta não se cuida sozinha. É preciso investimento, observação, cuidado e dedicação. 2 - Tire dúvidas com profissionais da área, como o pessoal da floricultura que está lá disponível para isso, um jardineiro ou um paisagista. Escute também pessoas que têm uma relação mais íntima com as plantas. “Ensinamentos de quem sempre cultivou é um...