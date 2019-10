Magazine Veja 48 filmes, séries e documentários que vão entrar na Netflix em novembro de 2019 Terceira temporada de The Crown, segunda de The End of the F***ing World e estreia do novo filme de Martin Scorsese estão entre os destaques

Netflix divulgou a lista com as novidades que chegam à plataforma em novembro de 2019. As novidades incluem a terceira temporada da premiada The Crown, a segunda temporada de The End of the F***ing World, e novos episódios de Atypical e Queer Eye, além da estreia da série brasileira Ninguém Tá Olhando. Entre os filmes, destacam-se O Rei, Velozes e Furiosos 8 e O ...