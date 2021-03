Magazine Veganismo que pulsa

Com ingredientes exclusivamente de origem vegetal, como pistache, coco e açúcar demerara, os ovos de Páscoa veganos têm feito o paladar de muitos na Páscoa deste ano. A confeiteira Stefanie Ferreira elabora doces artesanais veganos que são sucessos de venda, a exemplo do ovo de colher de pão de melado e prestígio de brigadeiro. “Com produtos sem crueldade animal, a no...