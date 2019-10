Magazine Vavá e Márcio anunciam retorno do Karametade Um dos grandes sucessos do grupo foi a música Morango do Nordeste

Os anos 1990 foram marcados pela ascensão de diversos grupos de pagode no Brasil. Raça Negra, Exaltasamba, Só Pra Contrariar, Molejo, Negritude Júnior, Os Travessos, Katinguelê são alguns exemplos da extensa lista. E o grupo Karametade, liderado por Vavá e Márcio, também esteve nesse lugar. Nesta quarta-feira, 23, durante o programa The Noite, no SBT, os gêmeos a...