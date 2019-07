Magazine Vanessa Oliveira, Pádua e TomChris no Canto de Ouro Nomes são os destaques desta quinta-feira a domingo no projeto do Centro de Cultura Goiânia Ouro

Os cantores Vanessa Oliveira (foto), Pádua e TomChris são os nomes que encabeçam o primeiro elenco da semana do projeto Goiânia Canto de Ouro. Os músicos se apresentam sempre às 21 horas, de quinta-feira a sábado, no palco do Centro de Cultura Goiânia, com ingressos a R$ 20 por dia, valor de inteira. A banda da vez será composta pelos instrumentistas Fred Vall...