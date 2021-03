Magazine Vampiros e rock-n’-roll Ney Latorraca lembra de Vamp, novela que completa 30 anos e chega ao Globoplay

Um mundo em que vampiros andam pelas ruas em plena luz do dia, protagonizam situações cômicas e dançam e cantam rock and roll. Esse é o universo de Vamp, novela que completa três décadas em 2021 e estreou no Globoplay nesta segunda-feira, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. No elenco, Ney Latorraca, Claudia Ohana, Reginaldo Faria, Joana...