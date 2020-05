Magazine Vamos puxarrrrr o R Eles se esbaldam no sotaque materno

Leonardo, de Goianápolis (GO): o cantorrrrr não esconde seu sotaque do interior de Goiás e até faz dele uma espécie de cartão de visitas, valorizando suas origens. Sérgio Moro, de Maringá (PR): imitado por humoristas, o jeito de falar ex-ministro e ex-juiz paranaense é uma expressão perfeita do sotaque do norrrrrte do Paraná. Hortência, de P...