Magazine Valter Mustafé abre mostra fotográfica sobre casas antigas de Goiânia A exposição, com entrada franca, ficará aberta para visitação até o final do mês, em comemoração ao aniversário da capital

O fotógrafo e músico Valter Mustafé abre nesta quarta-feira, às 20 horas, no Empório Casablanca, a mostra fotográfica Casas Históricas de Goiânia. A exposição, com entrada franca, ficará aberta para visitação até o final do mês, em comemoração ao aniversário da capital. Segundo Mustafé, este é o início de um projeto maior que engloba exposições itinerantes pela cidad...