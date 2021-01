Magazine ‘Vai Que Cola’ terá participações especiais nesta semana na Globo

Nos episódios da sexta temporada do Vai Que Cola que serão exibidos ao longo da semana, muitas novidades acontecem no dia a dia da turma da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) em Praia Grande. No programa desta quarta (6) um evento em homenagem ao Chacrinha na sorveteria de Praia Grande faz com que Dona Jô relembre seu sonho de se tornar uma chacrete. Na quinta (7) é a vez ...