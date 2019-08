Magazine Vacinas fazem com que o organismo crie anticorpos específicos contra doenças, afirma especialista

Quando nascem, as crianças estão com sistema imune totalmente imaturo e desprotegido. As vacinas, segundo os especialistas, fazem com que o organismo crie anticorpos específicos contra determinadas doenças. Elas ajudam o indivíduo a construir essa proteção. “Além disso, doenças que são consideradas inofensivas como uma catapora, por exemplo, podem ter complicações grave...