Parte do perfil Vovôs TikTokers, Nelson Miolaro, mais conhecido como Vô Nelson, morreu nesta quinta-feira (15) aos 90 anos, após internação em estado delicado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A informação foi divulgada pelo perfil oficial dos criadores de conteúdo no Instagram.

"É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante", diz o comunicado. Nelson fraturou o fêmur após uma queda no banheiro na última quinta-feira (8), e desde então estava internado.

"Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi", completou a publicação. Nos comentários, internautas demonstraram apoio à família de Nelson.

O influenciador JP Gadêlha, que participou de realities como "The Circle" (Netflix) e de "A Fazenda" (Record), comentou: "Que trejeitaria linda e inspiradora! Chegar na última etapa da vida e trazer tanta alegria para Brasil, num momento de tanto, sofrimento, foi um feito que deve ser aplaudido de pé."

Em decorrência do uso dos medicamentos, o criador de conteúdo desenvolveu complicações nos rins e redução dos batimentos cardíacos. "Infelizmente, o quadro do Vô Nelson é extremamente delicado. Nesse momento só pedimos orações e pensamentos positivos", disse nota publicada no perfil oficial.

A conta nas redes sociais ficou conhecida após ele e sua esposa, Nair Donadelli, também de 90 anos, criarem conteúdos divertidos e experimentarem as tendências feitas por jovens nos vídeos do TikTok. O perfil dos dois conta com mais de 7 milhões de seguidores na rede social destinada a vídeos.

Em entrevista a Universa, do Uol, Nair explicou que a ideia de fazer o perfil partiu de seus netos Renan, 31, e Nayara, 28. "Como não entendemos muito de internet, são nossos netos que ajudam", explicou a criadora de conteúdo.