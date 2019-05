Magazine Vítor Cruz lança “A Estratégia Mais Importante da Vida”

Treinador nas áreas de liderança e estratégia pessoal Vítor Cruz lançará o livro A Estratégia Mais Importante da Vida, nesta terça-feira, às 19h30, na Livraria Saraiva do Flamboyant. A obra é o resultado de seis anos de trabalho do autor e faz reflexões sobre autoconhecimento, tomada de decisão e planejamento, utilizando os elementos de navegação e as ferramentas adm...