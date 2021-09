Imagens compartilhadas por internautas no Twitter mostram trechos que motivaram a mobilização de internautas neste sábado (25).

O cantor Nego do Borel foi expulso do realtiy show, A Fazenda, da emissora Record, na tarde deste sábado, 25, de acordo com o jornalista de celebridades, Léo Dias. A decisão foi tomada após internautas realizarem movimento nas redes sociais exigindo a punição maior para Leno Maycon Viana Gomes (Nego do Borel), 29, do programa. Os espectadores acusam o participante de estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Sequência: gravações mostram como Nego do Borel agiu na noite em que evento resulta em acusação de crime sexual contra Dayane Mello.



NÃO É NÃO! ESTUPRO NA RECORD.#ESTUPRONAFAZENDA pic.twitter.com/MPkwvIAF14 — Anonymous  (@AnonNovidades) September 25, 2021

