Magazine Vício em redes sociais disparou até entre pessoas menos vulneráveis à tecnologia Profissionais de saúde mental concordam que as telas de celulares, tablets e computadores passaram a ocupar agora um lugar nunca antes visto na história da humanidade

Uma das frases de efeito mais emblemáticas do documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix, é que há duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: a das drogas e a do software. Não é de hoje que especialistas em saúde mental se debruçam sobre o efeito viciante da tecnologia, em geral, e das redes sociais, em particular. A novidade é que, em tempos de ...