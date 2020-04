Magazine Usuários do TikTok apostam na plataforma chinesa que vem crescendo na quarentena Estudante de arquitetura e influenciadora digital, a goiana Camilla Pudim bateu os 2 milhões de seguidores na rede social com seus vídeos que misturam maquiagem, humor e dublagens

A marca de milhões de seguidores, que antes era exclusividade do seu canal do YouTube, agora acompanha a goiana Camilla Pudim, 23 anos, também no TikTok. No início de março, a estudante de arquitetura e influenciadora digital bateu os 2 milhões de seguidores na rede social chinesa com seus vídeos que misturam maquiagem, humor e dublagens, que já eram os motes d...