Magazine Usuário do Reddit confirma que informações sobre Red Dead Redemption não passavam de lorota O próprio autor confirmou que inventou a história de uma DLC para RDR2 e de um remake do primeiro RDR em uma publicação no Reddit, mesmo lugar onde ele espalhou as mentiras no último sábado

Não vai ser dessa vez... Se você estava duvidando dos rumores sobre uma DLC envolvendo aliens para Red Dead Redemption 2 e de um remake do RDR original, que estaria sendo programado para sair em 2021, saiba que estava certo em desconfiar. O autor das lorotas confirmou que inventou essa história toda em uma publicação no Reddit, mesmo lugar onde ele espalhou as...