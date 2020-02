Urucum

Usado por indígenas como fonte de pinturas rituais, também tem eficiência na proteção de radiação solar

Babosa

Além de combater caspa e outras secreções no couro cabeludo, também é usada no tratamento de queimaduras

Camomila

Auxilia no bom funcionamento do aparelho digestivo, no controle de gases e até em inflamações nas gengivas, além de aliviar dores musculares

Unha-de-gato

Bastante utilizada para tratar inflamações, como amigdalites, dermatites e artrites. Também possui propriedades analgésicas

Murici

Indicada para problemas com feridas infeccionadas e problemas no estômago e nos intestinos

Chapéu-de-couro

O chá com a planta, em pesquisas no Instituto Oswaldo Cruz, revelou ser eficiente no controle da pressão arterial, além de ter ação diurética, auxiliando rins e bexiga

Perpétua-roxa

Utilizada no tratamento de infecções de garganta e laringe, expectorante e no combate a tosses. Também tem propriedades diuréticas, diminuindo a acidez estomacal

Arnica

Indicada, em forma de gel e pomada, para contusões. Ajuda ainda no alívio de picadas de inseto muito dolorosas ou que inflamam

Cajuzinho-do-Cerrado

Rico em vitaminas do complexo B e proteínas, é popularmente usado como produto antisséptico e cicatrizante. Também é eficiente em problemas cardiovasculares

Mangaba

O fruto é comumente empregado em tratamentos contra inflamações, hipertensão, além de sua casca ser usada em medicamentos fitoterápicos contra diabetes e colesterol alto

Barbatimão

Machucados e inflamações diversas costumam ser tratados com esta planta, que é apontada como santo remédio para hemorroidas, hematomas e dores de garganta