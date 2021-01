Magazine Unindo belas paisagens com cultura, cidades históricas goianas são convite para cair na estrada Cidade de Goiás, Pirenópolis e Corumbá de Goiás são as mais conhecidas

O incentivo e a valorização do turismo rodoviário em um cenário pós-pandemia de Covid-19 devem colocar em evidência um patrimônio de todos os goianos. Por diversos cantos do Estado, estão espalhadas cidades históricas fascinantes, muitas remontando à época em que o Brasil era uma colônia, que contam a história da origem do povo goiano e que exibem verdadeiras obras...