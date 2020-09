Magazine Unanimidade nas redes sociais

“É melhor do que picanha”, “é muito melhor do que pequi” “prefiro muito mais que chocolate”. Esses foram alguns dos mais de 750 comentários em enquete realizada pelo O POPULAR no Instagram sobre quem gosta de gueroba. As respostas mais frequentes foram “amo” e “adoro”. A discussão também chamou atenção de políticos, como do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Me...