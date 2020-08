Magazine Uma nova capital no sertão

“A ideia de transferir a capital do Estado de Goiás não era um assunto virgem na quarta década do século 20. Ao contrário. Esteve em cogitação diversas vezes nos períodos colonial, imperial e republicano”, escreve Jales Guedes no livro A Invenção de Goiânia: O Outro Lado da Mudança. “Ao retomar impetuosamente o ideário mundancista, o movimento revolucionário de 1930 desfraldou a b...