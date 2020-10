Magazine Uma mulher surpreendente

O casamento entre Agatha Christie e sua maior criação, o detetive Hercule Poirot, durou toda sua vida literária, indo do primeiro ao último livro que publicou, mas não exatamente ao derradeiro que escreveu. De sua estreia com O Misterioso Caso de Styles – que só chegou às livrarias graças à curiosidade do editor britânico John Lane, que ficou interessado com o pedido para anal...