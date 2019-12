Nesta quarta-feira, às 19h30, no Lumiêre Banana 1, será exibido o longa-metragem russo Um Mulher Alta, de Kantemir Balagov, que integra a lista de pré-indicados ao Oscar 2020 de melhor filme internacional. A exibição do filme será uma sessão degustação da da 13ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que será realizada de 12 a 26 de fevereiro de 2020. Inspirado no livro da vencedora do Nobel Svetlana Aleksiévitch, A Guerra não Tem Rosto de Mulher, o longa se passa na Leningrado de 1945, onde Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança e significado em meios aos destroços deixados na Rússia após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, chegou ao fim, mas reconstruir suas vidas permanece uma situação cercada de morte e trauma.

A Mostra O Amor, a Morte e as Paixões foi criada em 2001 e exibe todas as vertentes do cinema: desde os indicados para o Oscar, passando pelos mais importantes festivais de cinema – como Cannes, Berlim, Veneza, Toronto, Mostra de São Paulo e Rio de Janeiro. Também são exibidos filmes feitos em Goiás (no ano passado, foram lançados seis longas feitos no Estado).

Serviço

Cinema: Uma Mulher Alta

Data: Quarta-feira, às 19h30

Local: Lumière Banana 1 – Av. Araguaia, nº 376, Centro

Ingresso: RS 12 (valor promocional em que todos pagam meia-entrada), à venda na bilheteria do cinema ou no site www.cinemaslumiere.com.br