Magazine Uma mostra digital Festival É Tudo Verdade anuncia programação virtual para celebrar seus 25 anos

Seis meses depois de ser adiado diante da pandemia do novo coronavírus que se aproximava do Brasil, o É Tudo Verdade, principal festival de documentários da América Latina, finalmente chega ao público com a parte mais prestigiosa de sua edição de 2020 – aquela que abarca as competições nacional e estrangeira. Amir Labaki, diretor da mostra, anunciou nesta quarta-...