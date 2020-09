Magazine Uma miss chamada Rayk Modelo goiana é a primeira mulher transexual a participar de um concurso de miss no Brasil

Rayka Vieira tem 25 anos. Nasceu em Anápolis, cidade do centro goiano. Ganha a vida como modelo no mercado fashion. É do signo de câncer e tem lua em Vênus. Seu filme preferido é A Garota Dinamarquesa (2016), do cineasta Tom Hooper. Boa goiana, adora frango com pequi. Rayka é uma mulher transexual e, como numa montanha-russa, viu sua vida transformar-se do dia...