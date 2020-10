Magazine Uma lição de esperança

Na trama, a missão de combater o vírus invisível e pouco conhecido se cruza com histórias emocionantes de pacientes e profissionais de saúde, em um local onde o caos está instaurado: muitos doentes, poucos médicos e escassez de materiais básicos para enfrentar a doença. Há falta de equipamentos, urgência em salvar vidas, saudade da família – elementos que fazem com que as e...