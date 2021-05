Magazine Uma joia rara no Centro de Goiânia Em 2025, será o centenário do movimento art déco no mundo. Espero que pelo menos 70% de nosso patrimônio esteja em boas condições para comemorar essa data e celebrar a arquitetura moderna

Gutto Lemes é Presidente da Sociedade Art Déco de Goiânia O patrimônio tombado art déco teve uma ligeira melhora com a restauração da Estação Ferroviária, Pórtico do IFG, Coreto e antigo Ministério da Fazenda na Praça Cívica e em andamento a Torre do Relógio e Chefatura de Polícia. Outros prédios carecem de restauração urgente, como a Biblioteca Cora Corali...