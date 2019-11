Magazine Uma ilha distante

Para Lúcia e Marie Dorval, há algo que Goiânia, nem por um milagre, não pode oferecer. “Sinto muita falta do mar”, salienta Marie. “Eu também. O mar é lindo”, reforça sua mãe Lúcia. A casa da família no Haiti ficava em uma pequena ilha, chamada Île de La Gonâve, no oeste do país, não muito distante da capital Porto Príncipe. E o mar de lá não é qualquer mar. Trata-se...